Vragen bij rol van Roglič in Milaan-Sanremo: "Als hij op de Poggio in het wiel van Van Aert zit..."

Primož Roglič ging zich in Milaan-Sanremo ten dienste stellen van Wout van Aert. Dat was ook duidelijk de bedoeling, maar de uitvoering was niet perfect.

Het was een thema waar ze in Extra Time Koers nog eens op terugkwamen. "Hij was aangeduid bij Jumbo-Visma om Pogačar te volgen", had Bram Tankink het over Roglič. "Dat was het enige wat hij moest doen. Hij was net niet op de afspraak."

INSPANNING OP POGGIO KOST TE VEEL KRACHTEN

"Hij was ook slecht geplaatst op de Poggio", pikte Dirk De Wolf in. "Ze waren maar met 25 en hij draait nog pas rond de 20ste plaats op. Dat begrijp ik niet, voor zo'n renner. Hij doet dan een enorme inspanning op de Poggio om al die renners te passeren, maar dat vergt zoveel krachten."

Met een betere positionering van de Sloveen, was er dus veel meer mogelijk geweest. "Als hij zelf in het wiel van Van Aert zit, kan hij zelf de forcing voeren en zelf demarreren, om Wout in een zetel te zetten. Ik dacht dat er meer in zat."