Jumbo-Visma boven: Wout van Aert wint de E3 voor ploegmaat na nieuwe indrukwekkende demonstratie

Hoe sterk is Wout van Aert, hoe sterk is Jumbo-Visma?! Renner en ploeg zetten in de E3 hun dominantie in het Vlaamse werk fijntjes in de verf. Na de Omloop komt ook de E3 op zijn palmares.

Van der Sande en Sagiv die na een vroege val naar het ziekenhuis moesten: het was een koersbegin in mineur. Voor de anderen ging de koers uiteraard verder: Nadat eerdere aanvallen tot de orde geroepen waren, meldde er zich een nieuwe ontsnapping. Paasschens, Mullen en Van Moer waren er opnieuw bij. Ook Oss, Wallays, Pöstlberger en Hansen maakten de sprong. PECH VOOR CAMPENAERTS Een belangrijke naam bij wie al snel een vraagteken kon gezet worden, was die van Victor Campenaerts. Die verloor pech een minuut en de achtervolging kostte uiteraard krachten. Bovendien kwam de Taaienberg er al snel aan. Van Aert maakte met Benoot, Laporte, Stuyven, Asgreen, Mohorič en Küng de oversteek naar voren. Benoot zorgde er voor dat de vroege vluchters, met uitzondering van Oss, kort nadien moesten lossen. MET TWEE WEG OP PATERBERG Er kwam wel nog mooi volk terug uit de achtergrond, met onder meer Narváez, Turgis en Girmay. Met in totaal zestien leiders trokken ze naar de Paterberg en daar ging Van Aert pas écht aan de boom schudden. Wie volgde er? Enkel nog ploegmaat Laporte. Zo was Jumbo-Visma op weg naar niet de eerste demonstratie van het seizoen. In de groep met achtervolgers zaten nog Asgreen, Küng, Madouas, Girmay, Mohorič, Narváez, Van Baarle en Benoot. Zij reden voor de derde plaats. Die werd weggekaapt door Küng. Bij Jumbo-Visma waren ze toen al aan het feesten. Van Aert had Laporte een zege cadeau gedaan in Parijs-Nice. Dat was nu niet aan de orde. In zijn triocolore als eerste over de streep komen in Harelbeke: Van Aert kan het afvinken op zijn bucketlist.