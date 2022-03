📷 Onverwachte gast! Tom Pidcock zal starten in Gent-Wevelgem

Het plan van de 22-jarige Brit Tom Pidcock was om enkel Dwars door Vlaanderen te rijden als voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen.

Zaterdagmiddag maakte INEOS Grenadiers zijn renners bekend voor Gent-Wevelgem en daar staat Tom Pidcock nu plots wel tussen.

Ook Jhonatan Narváez, Dylan van Baarle, Ben Swift, Luke Rowe, Ben Turner en Elia Viviani komen voor INEOS aan de start.

