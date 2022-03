Sagan op zijn scherpst: "Ik denk dat Lefevere me nooit heeft gewild, Evenepoel wordt gecreëerd door Quick.Step"

Sagan wordt soms gelatenheid verweten, maar in een interview is hij scherp. Lefevere en Eveneppoel moeten dan ook steekjes ontvangen.

Peter Sagan sprak met Het Laatste Nieuws, dat bij hem polste waarom hij nu voor TotalEnergies rijdt en niet voor Quick.Step. Sagan bracht een hele entourage mee naar de Franse formatie. "Ik weet niet wat Patrick Lefevere heeft gedacht. Dat ik mijn groep zou meebrengen en dat die alleen voor mij zouden werken? Dat is niet zo. Ik denk dat Patrick me nooit heeft gewild."

"Misschien wilde hij alleen de klapper", bedenkt Sagan zich. "Dat ik naar zijn ploeg zou komen, daar heeft hij wat aandacht mee gecreëerd en dan is hij verdwenen. Hij heeft verteld dat het moeilijk was om Sagan te nemen, vanwege die groep van mij."

Er is een verschil tussen Evenepoel en mij

Sportief loopt het momenteel minder goed, maar de drievoudige wereldkampioen blijft een ster op de fiets. Een ster zoals er maar weinig zijn in het peloton. Remco Evenepoel kan met zijn persoonlijkheid misschien in de buurt komen. "Er is een verschil tussen Evenepoel en mij. Ik werd niet gecreëerd, ik heb het zelf gedaan. Zoals ik het zie wordt Evenepoel gecreëerd, door Quick.Step."