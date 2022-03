Anekdote Van Gestel bewijst hulpzaamheid Girmay: "Als je podium rijdt in klassieker, mag je tevreden zijn"

In de schaduw van de zege van Girmay reed Dries Van Gestel naar een podiumplaats in Gent-Wevelgem. Knappe prestatie van Van Gestel, die zo eerste Belg was.

Het was een vrolijke man die in de mixed zone uitleg kwam geven. "Als je in één van de klassiekers podium rijdt, mag je tevreden zijn. Ik denk niet dat ik veel miste om te kunnen winnen. Ik had al hard gewerkt omdat we de boot gemist hadden bij een ontsnapping. Gelukkig kwamen we juist voor de Kemmelberg terug. Daar is de koers opnieuw begonnen."

Vervolgens brak een ander bepalend moment aan. "Ik besprak met Anthony Turgis hoe we het gingen aanpakken. Hij zei: "Ik focus op de sprint en jij volgt de aanvallen". Ik zag Laporte links gaan en Stuyven rechts. Ik ben Stuyven gevolgd en weg waren we."

De rest is geschiedenis. Over winnaar Girmay had Van Gestel wel één en ander te vertellen. "We wisten dat hij in vorm was. Op de tweede passage op de Kemmelberg miste ik een drinkbus en zat ik zonder. Hij zat net achter me. Zonder hem iets te vragen kwam hij zijn drinkbus aanbieden. Dat was mooi."

Zelf manifesteert Van Gestel zich nu wel volop bij TotalEnergies. "We hebben een ploeg met grote namen", zegt de ploegmaat van Peter Sagan. "Ik ben zelf één van de minst bekende namen, maar er zit een goede spirit in onze ploeg."