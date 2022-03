Girmay schrijft geschiedenis in koers die hij eigenlijk niet ging rijden: "Dit is ongelooflijk, dit is ook een verrassing voor mezelf"

Biniam Girmay verbaast vriend en vijand, en ook zichzelf. Geschiedenis schrijven: daar droomt elke wielrenner van. Girmay doet het als Afrikaans renner.

Zonder parcourskennis, als het ware. "Dit zijn geen gemakkelijke koersen. Ik ken deze koersen allemaal niet. Het is de eerste keer dat ik over kasseien rijd. Ik ben blij dat de ploeg me deze wedstrijd nog heeft laten rijden. Dit is ongelooflijk. Dit is ook een verrassing voor mezelf."

Zonder kennis van de wegen is het belangrijk hoe hij begeleid wordt. "Ik heb veel afgezien en ben een paar keer teruggekomen vanuit een mindere positie. Ik krijg goede instructies vanuit de volgwagen. Ze geven elke bocht aan, zeggen me om op te schuiven wanneer ik te ver zit." Allemaal belangrijk.

Het grote publiek leerde Girmay kennen door zijn tweede plek op het WK voor beloften. "Deze overwinning is nog wel groter dan het podium op het WK. Zelfs onder de rode vod had ik nog niet gedacht om te kunnen winnen. Met 300 meter te gaan, dacht ik dat er misschien een kans was, want ik ben explosief. Toen ik het bordje van de 250 meter zag, wilde ik niet meer wachten."

Gaat hij nu terug naar zijn thuisland of blijft hij toch nog tot de Ronde? "Neen, ik ga terug. Ik ben hier nu drie maand zonder mijn familie. Ik ben het sinds mijn achttiende wel gewoon om drie maand van huis te zijn zonder mijn familie, maar het is tijd om terug te gaan."