Laporte nu ontgoocheld na 2de plek: "Jumbo-Visma gaf me vertrouwen, niet elke dag dat je zo'n kans krijgt"

De ene 2de plek is de andere niet. Dat zullen Laporte en Jumbo-Visma ook zeker kunnen getuigen na Gent-Wevelgem.

In de E3 werd Laporte tweede achter ploegmaat Van Aert. In Gent-Wevelgem achter Girmay: dat is heel iets anders. "Hij had meteen een gat toen hij de sprint inzette. Ik dacht dat het nog ver was, maar dat bleek geen probleem voor hem. Misschien was het fout van mij om niet vroeger te beginnen sprinten. Ik weet het niet."

Is de teleurstelling groot? "Je kunt niet altijd winnen, maar het is niet elke dag dat je zo'n kans krijgt. We hadden ook meteen een mooie kloof toen we wegreden. Ik voelde me goed op de fiets." Jammer dat dat goede gevoel dan niet kon omgezet worden in een zege.

Positief voor Jumbo-Visma is wel dat het als collectief opnieuw prima uit de verf kwam. "Er heerst een goede dynamiek bij ons. De ploeg heeft supergoed werk geleverd. De ploeg gaf me vertrouwen." Dat vertrouwen heeft Laporte ook allerminst beschaamd, ondanks die tweede plek.