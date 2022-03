Interview Mads Pedersen zelfzeker: "Ik klopte Wout van Aert al in de sprint en ik kan het opnieuw"

De blakende vorm van Mads Pedersen is niet bepaald een geheim in het peloton. Wout van Aert staat wel nog een trapje hoger in het lijstje met favorieten voor Gent-Wevelgem.

Ook al omdat Van Aert pas de E3 won. Terwijl Jasper Stuyven in die wedstrijd de man van Trek-Segafredo reed die het meest in de kijker reed. "Dit zou me beter moeten liggen dan de E3", zei Pedersen aan Wielerkrant over Gent-Wevelgem, vlak voor de start in Ieper. Terechte opmerking: Gent-Wevelgem staat al op zijn palmares. Tom Boonen voorspelde bijvoorbeeld al dat Pedersen Gent-Wevelgem dit jaar opnieuw zou winnen. "Je wint geen koersen omdat mensen je naam naar voor schuiven in de pronostieken. Eerst moet je beginnen aan de koers en zien hoe het gaat. En dan op de afspraak zijn in de finale." GEEN GEBREK AAN ZELFVERTROUWEN Als Pedersen wil winnen, moet hij wel voorbij Wout van Aert. Daar gaat iedereen vanuit. "Hoe ik Wout van Aert moet kloppen? Hem verslaan in de sprint. Ik klopte Van Aert al eerder in de sprint en ik kan het opnieuw doen." Aan zelfvertrouwen geen gebrek dus bij de voormalig wereldkampioen.