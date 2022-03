De Cauwer niet enkel kritisch voor Alpecin na Gent-Wevelgem: "Die ploeg had beter iemand in de achtervolging laten helpen"

José De Cauwer zag een mooie Gent - Wevelgem, maar hier en daar toch ook wel wat fouten van enkele ploegen.

"We kunnen kijken naar Alpecin-Fenix. Zij hebben Gianni Vermeersch opgeofferd en laten werken. Heeft Merlier niet genoeg aangedrongen dat hij het zou kunnen afmaken?", aldus De Cauwer bij Sporza.

Lotto-Soudal

Maar hij heeft het ook over Lotto-Soudal: "Dat was met 4 man mee in de finale en ging niet echt meewerken in de tegenaanval. Waarom niet? Al was het maar om reclame te maken."

"De Lie was er niet bij? Ik zou toch iemand bijsteken in de achtervolging - en wel zo snel mogelijk. Om dan gokken op een uitval zoals die van Kragh Andersen. Dat is moeilijk, maar je kan toch tenminste een poging doen?"