Een verrassing zoals in '21 of de ideale generale voor Mathieu of Tadej? Onze sterren voor Dwars door Vlaanderen!

Met Dwars door Vlaanderen komt de volgende wielerklassieker er weer aan. Onze sterren maken we alvast bekend.

Het riedeltje van de voorjaarsklassiekers was tot dusver haast telkens hetzelfde: Wout van Aert als topfavoriet. Die is er woensdag niet bij. Er komen wel twee favorieten bij die de vorige weken nog niet in Vlaanderen te zien waren: Mathieu van der Poel en Tadej Pogańćar. Het is afwachten in welke mate zij zich willen tonen enkele dagen voor de Ronde van Vlaanderen.

Het kan uiteraard ook altijd een verrassing zijn. Daar zorgde Dylan van Baarle vorig jaar voor. De Nederlander stond ergens wel op het lijstje met favorieten, maar is geen veelwinnaar. Dat was die dag allemaal van geen tel: Van Baarle imponeerde met een lange solo in Dwars door Vlaanderen. Krijgen we dit jaar een verrassing, of zorgt één van de grote namen voor een statement?

ONZE STERREN VOOR DWARS DOOR VLAANDEREN:

**** Tadej Pogańćar - Mathieu van der Poel

*** Christophe Laporte - Mads Pedersen

** Victor Campenaerts - Anthony Turgis

* Tiesj Benoot - Søren Kragh Andersen - Yves Lampaert - Dylan van Baarle