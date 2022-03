Opsteker van formaat voor Quick-Step: Tim Declercq gaat nu reeds comeback maken

Eindelijk nog eens een echte opsteker van formaat voor Quick-Step: de comeback van Tim Declercq komt er al aan. Dat is vroeger dan aanvankelijk verwacht.

Eerder dit jaar werd bij Tim Declercq pericarditis, een ontsteking aan het hartzakje, vastgesteld. Daardoor moest 'El Tractor' de fiets enkele weken aan de kant laten. Declercq liet toen ook uitschijnen dat hij de rest van het voorjaar zou moeten missen.

Er kwamen wel al positieve signalen naar buiten over het herstel van Declercq en die hebben zich duidelijk doorgetrokken. Tim Declercq is nu al opnieuw klaar om te koersen en maakt deel uit van de selectie van Quick-Step Alpha Vinyl voor Dwars door Vlaanderen.

Dat zal zijn eerste koers worden sinds de eerste rit van de Ronde van de Algarve, ondertussen bijna anderhalve maand geleden. "We zijn blij dat we Tim er terug bij hebben. Hij heeft hard getraind en we kunnen niet wachten om hem opnieuw in de koers te zien", aldus ploegleider Tom Steels. Ook Fabio Jakobsen, Yves Lampaert, Stijn Steels, Jannik Steimle, Zdeněk Štybar en Bert Van Lerberghe rijden Dwars door Vlaanderen.