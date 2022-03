Tim Wellens wilde zeker één keer over Vlaamse kasseien rijden en is er woensdag dus ook bij

Dan verschijnt Tim Wellens dus aan de start van Dwars door Vlaanderen. "Nadat hij de Omloop moest missen, was Tim gretig om tenminste één keer dit voorjaar over de Vlaamse kasseien te rijden", staat op het Twitteraccount van Lotto Soudal te lezen. "Samen met de ploeg is beslist om Dwars door Vlaanderen aan zijn programma toe te voegen."

Zijn laatste koersdag was op 12 maart in de Tirreno. "De 30-jarige renner is goed hersteld van de ziekte die hem deed opgeven in Tirreno-Adriatico. Tim is er dus volledig klaar voor en kijkt er naar uit om het team voor Dwars door Vlaanderen te vervoegen."

