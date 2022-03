"Het is de weg naar Roubaix, niet naar E3": Lampaert blijft strijdvaardig én heeft erg pittige quote over Girmay in petto

Voor Yves Lampaert zijn het moeilijke weken na zijn ziekte, opgelopen in Parijs-Nice. Ook tijdens de Ronde Van Vlaanderen zal hij nog niet top zijn. Alles op Parijs-Roubaix dan maar?

Yves Lampaert droomt al sinds jaar en dag van de kasseien en van Parijs-Roubaix. Dit jaar valt die koers op 17 april.

Tegen dan zou de Belg misschien wél in topvorm kunnen zijn. "Het is de weg naar Parijs-Roubaix en niet die naar de E3", kon hij er vorige week nog om lachen.

Rap keren

Lampaert werd gevolgd doorheen de week door de mannen van Iedereen Beroemd en kwam daarin ook onder meer te weten dat hij niet mocht meedoen aan de E3.

"Ik hoop nog op winst in Parijs-Roubaix, maar het zal rap moeten beteren", aldus Lampaert. En hij had ook nog een pittige quote over Girmay in petto: "Binnen drie jaar is hij de bestbetaalde renner in koers."