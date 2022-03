Averij na Dwars door Vlaanderen: sleutelbeenbreuk voor Belg van Lotto en B&B Hotels

De vele valpartijen in Dwars door Vlaanderen hebben voor averij gezorgd. Een sleutelbeenbreuk is bij twee Belgen het verdict.

Die Belgen, dat zijn Frederik Frison van Lotto Soudal en Jens Debusschere van B&B Hotels. Frison werd na zijn val meteen afgevoerd naar het ziekenhuis en zal nu ook de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix moeten missen. Die wedstrijden stonden zeker op zijn programma.

Bij Jens Debusschere is het de eerste keer in zijn carrière dat hij een sleutelbeenbreuk oploopt. Dat moet dan net gebeuren in een koers in zijn regio. De voormalig Belgisch kampioen ging nog naar school in Roeselare, waar Dwars door Vlaanderen van start gaat. Ook bij hem mag een streep door het verdere verloop van zijn voorjaar.