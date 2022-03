José De Cauwer geeft zijn favorieten voor Ronde van Vlaanderen én laat zich uit over Tadej Pogacar

De Ronde van Vlaanderen komt nu echt wel dichtbij. En dus is het tijd om de maskers te laten afvallen.

Ook José De Cauwer heeft zijn namen gegeven. Het zijn er 'zes', als je het héél erg plastisch en met de nodige zin voor verbeelding opvat.

"Wout van Aert, Van Aert Wout. Kasper Asgreen, Asgreen Kasper. Mathieu van der Poel, Van der Poel Mathieu. Om er wat meer te hebben", klinkt het bij Sporza.

Quid Benoot en Pogacar?

"Daarna komen we in een andere reeks. Met daarbij zeker en vast Tiesj Benoot. Benoot kan zeker ook de Ronde winnen."

"Tadej Pogacar blijkt ook eens mens van vlees en bloed die in Dwars door Vlaanderen geleerd heeft wat het is om te koersen in Vlaanderen."