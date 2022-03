Lampaert geeft zichzelf weinig punten voor Dwars door Vlaanderen: "Ik hoop in Parijs-Roubaix 100 procent te zijn"

Yves Lampaert is nog niet de oude. Dat heeft Dwars door Vlaanderen ook duidelijk gemaakt. Roubaix moet wellicht zijn streefdoel worden.

Heel veel punten kon Yves Lampaert zichzelf niet geven voor zijn prestatie in Dwars door Vlaanderen. "Een 3 of een 4 op 10? Als er twintig man wegrijdt en je bent niet mee, ben je niet goed genoeg. Ik had het gevoel dat ik iets meer mee kon koersen in het begin, maar bij die opeenvolging van die hellingen trapte ik op mijn adem. Het gaat niet zoals het moet. Het is frustrerend."

IN DE NADARHEKKEN GEDUWD

Bovendien maakte 'Lampi' tijdens de koers nog wat onaangenaams mee. "Op Berg ten Houte werd ik in de nadarhekken geduwd. Ik dacht dat mijn hand gebroken was, maar hopelijk zal het meevallen. Nadien was het snel achter de feiten aan koersen. Ik hoop dat het eraan te wijten is dat ik ziek was en dat het rap zal verbeteren."

Wat betekent dat nu voor de koersen die nog komen? "Ik denk dat zondag nog iets te vroeg zal komen. We hebben nog altijd Kasper Asgreen achter de hand voor zondag. Ik hoop dat dat onze man zal zijn. Ikzelf hoop tegen Parijs-Roubaix honderd procent te zijn."