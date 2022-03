Vanmarcke voelt progressie maar tegelijkertijd nog werk aan de winkel: "Conditie moet ergens in de benen zitten"

Hoe gaat het ondertussen met Sep Vanmarcke? Progressie is er al een beetje. Ook is er nog werk aan de winkel om naar een goede vorm toe te groeien.

Alsof het al niet moeite genoeg kost om na een ziekte weer terug te vechten, werd enkele dagen geleden ook een val bij Vanmarcke gemeld. "Ik was bij die grote valpartij betrokken in Gent-Wevelgem, maar was eigenlijk niet echt gevallen", verduidelijkt de Belg van Israel-Premier Tech bij Wielerkrant. "Ik heb daar wel veel tijd verloren. Ik was gestruikeld, maar niet gevallen."

Vanmarcke vertelde voor de start van Dwars door Vlaanderen hoe hij de E3 en Gent-Wevelgem verteerd had. "Mijn gezondheid was ook nog niet honderd procent in de vorige wedstrijden. Ik heb veel afgezien. Van vrijdag tot zondag heb ik wel een mooie stap voorwaarts gezet. Ik voel dus wel dat er progressie in zit. Al is het alleen al de gezondheid die beter wordt. De conditie moet ergens in de benen zitten."

NIET BIJ EERSTE 100 IN WAREGEM

Vanmarcke koerste tussen Roeselare en Waregem dus met zijn eigen doelstellingen. "Voor mij is het zaak om in de finale te geraken met de grote groep. Dat zou weer een stap vooruit zijn. Ik wil progressie zien." Was die er? Niet meteen. Vanmarcke werd bij de gelosten uit het peloton gemeld op zo'n 55 kilometer van de streep. Net voor de finale. Hij kwam binnen op plek 101. Die verdere progressie moet er in de volgende koersen nog komen.