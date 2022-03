📷 Verkenningen Ronde: Jumbo-Visma houdt sfeer erin zonder Van Aert, ook Quick-Step en Intermarché op parcours

Drie dagen voor de Ronde rijden enkele teams hun verkenningen. Geen Van Aert bij Jumbo-Visma tijdens de verkenning, zoals eerder verkondigd. Ook ploegen als Quick-Step en Intermarché verkenden.

Aangezien Wout van Aert er niet bij was, was het aan de andere renners van Jumbo-Visma om plezier te maken. Dat deden ze ook wel, zoals te zien is op foto hierboven. Onder meer Tiesj Benoot was goedgeluimd om zich op het Ronde-parcours te begeven. De sfeer in de ploeg is nog altijd uitstekend en dat kan zondag ook van belang zijn.

Ook bij Quick-Step Alpha Vinyl kunnen ze nog altijd lachen, ondanks de povere resultaten in de klassiekers tot dusver. Een topresultaat op zondag zou de hele perceptie rond het team uiteraard veranderen. De Wolfpack rekent hiervoor vooral op Kasper Asgreen, maar Florian Sénéchal zou een waardige reservekopman moeten zijn en ziet het ook wel zitten, aan zijn gelaatsuitdrukking te zien.

© photonews

Met Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux werd nog een ander Belgisch team gespot op het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Dat moet het wel doen zonder Biniam Girmay, die teruggekeerd is naar zijn thuisland Eritrea. Intermarché beschikt wel nog altijd over Alexander Kristoff en die was in het verleden al vaak goed voor een prima uitslag in de Ronde. Zondag nog een keertje?

© photonews

En dan heb je nog de mannen van Trek-Segafredo, met op onderstaande foto Jasper Stuyven die uitleg aan het geven is, en achter hem Mads Pedersen in het roze vestje. Wat hebben zij zondag in petto? Eén ding hebben al deze ploegen met mekaar geheim: het parcours van de Ronde zou voor hen geen geheimen meer mogen hebben.