'Ook Quinn Simmons moet passen voor de Ronde van Vlaanderen'

Er zijn een aantal belangrijke namen die passen voor de Ronde van Vlaanderen. Quinn Simmons hoort daar toch ook bij.

De jongeman met de rosse baard zou bij Trek-Segafredo één van de belangrijke pionnen moeten zijn in steun van Jasper Stuyven en Mads Pedersen. Ook de 20-jarige Amerikaan is onlangs echter ziek geworden. Simmons bleef wel koersen, in de hoop dat het zou verbeteren.

DRIE DNF'S OP RIJ

In de E3 en Gent-Wevelgem haalde Simmons de finish echter niet. In Dwars door Vlaanderen was hij eerst wel mee toen de beslissende aanvallen op gang kwamen, maar ineens zakte Simmons toch door het ijs: een derde DNF op rij zou zijn lot worden.

Trek-Segafredo heeft aan VeloNews bevestigd dat Simmons niet aan de start komt van de Ronde van Vlaanderen. Zonde dat we deze talentvolle renner niet in actie zien in Vlaanderens Mooiste.