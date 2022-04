📷 Tadej Pogačar en zijn maats en onder meer ook Lotto-renners verkennen sneeuwachtig Ronde-parcours

Ook Tadej Pogačar zal even geschrokken geweest zijn: sneeuw zowaar! De verkenning van de Ronde moest voor hem echter wel doorgaan.

Zeker 's ochtends lag het er nog erg winters bij. Kijk maar eens naar bovenstaande foto van de Paterberg, met een ferme laag sneeuw aan de kant. Het heeft iets idyllisch, maar het maakt het er voor de renners zeker niet makkelijker op. En tijdens een verkenning is het nu ook niet de bedoeling om de risico's op te zoeken.

Voor Tadej Pogačar was het wel belangrijk om de Ronde van Vlaanderen te verkennen: de Sloveen reed Vlaanderens Mooiste immers nog nooit. Elk beetje parcourskennis kan hij maar al te goed gebruiken. Dan maakt de Tourwinnaar toch meer kans om de kracht in zijn benen op de juiste manier te ontwikkelen zondag tijdens de Ronde.

Naast UAE werden nog enkele andere ploegen op het parcours van de Ronde gespot. Onder andere de Franse teams AG2R Citroën en Arkéa-Samsic. En ook Lotto Soudal. Dat had zijn verkenning wel even uitgesteld, tot het beter weer was om zijn renners op de kasseien en het asfalt van de Ronde van Vlaanderen los te laten.