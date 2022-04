Van der Poel kent ploegmaats die hem bijstaan op jacht naar 2de Ronde-winst, selectie van Ineos en anderen ook af

Mathieu van der Poel wil zondag voor de 2de keer de winst pakken in de Ronde. De ploegmaats die hem in zijn missie moeten bijstaan, zijn inmiddels ook bekend.

Mathieu van der Poel is uiteraard de uitgesproken kopman bij Alpecin-Fenix. Al zijn er een aantal andere renners in het team die ook wel een belangrijke rol kunnen spelen. Ook Xandro Meurisse, Jasper Philipsen, Michael Gogl, Silvan Dillier, Gianni Vermeersch en Julien Vermote zullen zondag aan de start verschijnen in Antwerrpen.

Ook enkele andere ploegen hebben inmiddels hun selecties doorgestuurd. Het is weinig verrassend dat Tom Pidcock de kopman van Ineos Grenadiers is in het tweede Monument van het seizoen. Bij Cofidis stellen ze dan weer vier Belgen op met Piet Allegaert, Sander Armée, Kenneth Vanbilsen en Jelle Wallays. Ook bij Uno-X, dat zijn eerste Monument rijdt, is het huiswerk af.

F◻️L◻️A◻️N◻️D◻️E◻️R◻️S



Meet the Grenadiers who will take on the second Monument of the season on Sunday 👊🇧🇪 #RVV22 pic.twitter.com/ExFvdpmWOE April 1, 2022

Et dimanche, c'est le @RondeVlaanderen , le monument des classiques flandriennes, la course qui va déchainer le peuple belge et ravir les téléspectateurs ! pic.twitter.com/QdgTqvny0U — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) March 31, 2022

Our first monument. The first time with the logo of @ReitanRetail on our bibs. This weekend we’re creating history. @RondeVlaanderen coming up on Sunday and here’s our line up.#development pic.twitter.com/f0NNIpi7uC — Uno-X Pro Cycling Team (@UnoXteam) April 1, 2022

Daarnaast is er nog de selectie van BikeExchange-Jayco die bekendgemaakt is. Michael Matthews zal zondag zijn derde Ronde van Vlaanderen rijden. Kelland O'Brien reed woensdag nog top tien in Dwars door Vlaanderen en mag ontdekken wat het verschil is met de Ronde van Vlaanderen. Andere namen aan de start: Luke Durbridge, Alex Edmondson, Dion Smith, Campbell Stewart en Sam Bewley.