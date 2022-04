Volledig Frans podium in Route Adélie: 23-jarig talent laat Cofidis juichen

In afwachting van een grotere afspraak dit weekend werd er al gekoerst in de Route Adélie. Cofidis kon daar juichen met het 23-jarige Frans talent Axel Zingle.

Door de combinatie van sneeuw en regen werd het parcours van deze eendagskoers met 21 kilometer ingekort. Gelukkig werd het in de loop van de dag wat droger. De omstandigheden leenden zich ertoe om er een lastige Route Adélie de Vitré van te maken. Het kwam op een gegeven moment dan ook tot een breuk in het peloton.

Met een kopgroep van zo'n vijfentwintigtal renners werd de finale aangevat. Een versnelling van Perez op iets meer dan vijf kilometer van de meet, deed het nog eens breken: er bleven nog tien renners over vooraan. Sprinters als Démare en Coquard waren in een achtervolgende groep verzeild geraakt en moesten de overwinning uit hun hoofd zetten.

JONGE FRANSE TALENTEN AAN ZET

In de slotkilometers sloegen de jonge talenten Ferron, Vauquelin en Zingle vooraan een kloof. Enkel Godon zou nog komen aansluiten. De winnaar was dus sowieso een Fransman: Zingle spurtte van op de kop de rest uit het wiel. De Cofidis-renner was zowel de sterkste als de snelste. Godon van AG2R werd tweede, Ferron van TotalEnergies derde.