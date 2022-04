Asgreen kijkt een jaar later terug op sprintzege in Ronde tegen Van der Poel: "Zou er opnieuw vertrouwen in hebben"

Kasper Asgreen is zondag titelverdediger in de Ronde van Vlaanderen. Een jaar nadat hij Van der Poel er verrassend op legde in een sprint met twee in diezelfde wedstrijd.

Velen hadden toen hun geld op Van der Poel gezet. Hoe kijkt Asgreen een jaar later terug op dat moment? "Als ik geen vertrouwen had in mijn sprint, zou ik niet mijn deel van het werk gedaan hebben en had ik niet de laatste rechte lijn met hem opgedraaid. Dan had ik mij voor de streep wel aan een aanval gewaagd.

Ik ben niet traag aan de meet

Knap, dat geloof in de eigen snelheid, tegenover een man met behoorlijk wat adelbrieven. "Ik ben niet traag aan de meet, zeker niet na een lange en zware koers. We hebben andere snelle mannen in de ploeg, zoals Fabio Jakobsen en Davide Ballerini. In een massaspurt zul je mij dus niet zien meesprinten, maar na een zware koers durf ik wel sprinten."

Krijgen we ook dit jaar een tweestrijd Asgreen - Van der Poel? En rekent de Deen van Quick-Step dan opnieuw op zijn sprint? "Als ik mezelf opnieuw in die situatie bevind, zou ik er opnieuw vertrouwen in hebben."