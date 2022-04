Mathieu van der Poel op 1 en dan...? Philippe Gilbert geeft zijn top 3 voor de Ronde van Vlaanderen

Volgens Philippe Gilbert is één van de meest gestelde vragen die hij krijgt of Tadej Pogačar de Ronde van Vlaanderen kan winnen. In een filmpje op YouTube doet Gilbert zijn mening hierover uit de doeken. Er is uiteraard nog het verschil tussen het kunnen en het dit jaar al doen.

Op Twitter geeft Gilbert zijn pronostiek voor de volledige top drie. De renner van Lotto Soudal ziet Mathieu van der Poel zondag winnen. Volgens 'Phil' eindigt Christophe Laporte op de tweede plaats en komt Pogačar als derde over de streep. Zondag in Oudenaarde zal blijken in welke mate Philippe Gilbert het bij het rechte eind heeft.

