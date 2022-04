Quick-Step Alpha Vinyl dacht er nooit aan om Julian Alaphilippe op te stellen in Ronde van Vlaanderen

Zou Julian Alaphilippe dan toch starten in de Ronde van Vlaanderen? Voor ze bij Quick-Step hun selectie bekendmaakten, was dat de grote vraag.

Het plan dat bij het begin van het seizoen werd opgemaakt, was om Alaphilippe de Vlaamse klassiekers niet te laten rijden en met hem volop te focussen op de Waalse klassiekers. Door het uitblijven van goede resultaten voor Quick-Step Alpha Vinyl in die Vlaamse klassiekers, werd er gespeculeerd of Alaphilippe toch niet aan de start van de Ronde zou komen.

Zeker nadat de wereldkampioen gespot werd tijdens een verkenning. Ook op de dag van de laatste verkenning van de Ronde van Vlaanderen, werd Alaphilippe aangetroffen op het Ronde-parcours. Weliswaar in zijn eentje, niet in het bijzijn van zijn ploegmaats.

© photonews

Patrick Lefevere laat nu in Het Nieuwsblad verstaan dat er nooit sprake is van geweest om Alaphilippe op te nemen in de selectie voor de Ronde van Vlaanderen. Om de woorden van Lefevere op de persconferentie eerder deze week aan te halen: "Paniek is een slechte raadgever". Zondag moet blijken of ze bij Quick-Step Alpha Vinyl de juiste keuze hebben gemaakt.