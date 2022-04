VOORBESCHOUWING: Van der Poel met één Vlaamse koers in de benen dan toch favoriet in de Ronde

Eén koers gereden in Vlaanderen, één zege in Vlaanderen. Mathieu van der Poel probeert in de Ronde er twee van te maken. Al is er uiteraard een pak concurrentie.

Het parcours heeft voor niemand veel geheimen - of het zou voor Tadej Pogačar moeten zijn - en daarom schakelen we meteen over naar de kanshebbers. Dat Mathieu van der Poel de meeste kans zou toegedicht worden, stond niet in de sterren geschreven. Door zijn rugproblemen waren er lange tijd twijfels rond zijn voorjaar, maar een derde plek in Milaan-Sanremo en zege in Dwars door Vlaanderen namen die weg.

© photonews

Reken daar bij nog eens de commotie rond een al dan niet deelname van Wout van Aert en je komt toch weer uit bij Van der Poel als dé te kloppen man. De geschiedenis leert ons dat dat terecht is. Vorig jaar werd Van der Poel tweede, het jaar voordien won hij. Twee jaar na mekaar bij de beste twee in de Ronde: zo zijn er maar weinigen.

De man die hem vloerde aan de aankomst in Oudenaarde in 2021, krijgt de opdracht om het klassieke seizoen van Quick-Step te redden. Kasper Asgreen. Zelf haalde de Deen na een eerdere coronabesmetting een goed niveau, zonder uit te blinken. Probleem is dat het bij zijn ploeg in de klassiekers vaak in de soep draaide. Het zou straf zijn als dan net in Vlaanderens Mooiste de winnaar dan toch uit het kamp van de Wolfpack komt.

© photonews

Nog straffer op een bepaalde manier zou zijn dat een tweevoudig Tourwinnaar bij zijn debuut op de erelijst van de Ronde van Vlaanderen komt. Als één iemand dat voor mekaar kan krijgen, is het Tadej Pogačar. Zat in Dwars door Vlaanderen te ver toen de beslissende vlucht vertrok, maar het was misschien juist goed dat hij daar die les leerde. Over zijn vorm hoeft niet getwijfeld te worden.

Bij Jumbo-Visma zijn ze in elke belangrijke koers dit voorjaar ofwel gewonnen, ofwel er dicht bij geweest. Het zou vreemd zijn moest dit in de Ronde ineens anders zijn. Dat Van Aert ziek werd enkele dagen voor de Ronde, was wel een ferme streep door de rekening. Met Benoot en Laporte heeft de Nederlandse formatie nog wel twee ferme troeven achter de hand.

© photonews

Voorts zijn er uiterard nog een resem kanshebbers. Pidcock lijkt na zijn derde plek in Dwars door Vlaanderen helemaal terug, na zijn eerdere maagproblemen. Bij Lotto willen ze ook wat problemen, onder meer met de agressief koersende Campenaerts. Trek Segafredo schuift het duo Stuyven-Pedersen opnieuw naar voren. En evengoed pakt een Küng of Mohorič nog eens uit met een straffe stoot.

ONZE STERREN VOOR DE RONDE VAN VLAANDEREN:

**** Mathieu van der Poel

*** Christophe Laporte - Tadej Pogačar

** Kasper Asgreen - Tiesj Benoot - Tom Pidcock

* Stefan Küng - Matej Mohorič - Jasper Stuyven - Mads Pedersen