Asgreen de grote hoop van Quick-Step: "Afwezigheid Van Aert verandert dynamiek van de koers, wij doen zelfde dingen"

Een tweede Ronde-zege op rij van Asgreen zou Quick-Step een enorme boost geven. Van Aert moet de titelverdediger alvast niet vrezen.

De voorjaarsklassiekers van Quick-Step Alpha Vinyl zijn nog niet geweest wat ze ervan hoopten. Asgreen is als abolute kopman aangeduid om in de Ronde wél te kunnen scoren. "Ik ben blij met waar ik sta, de vorm is goed. Het is geweldig om hier te staan met het rugnummer 1 opgespeld, zeker met al de fans langs de kant van de weg", vertelde Asgreen voor de start.

SUPERBELANGRIJK

De beleving is dus al top, nu het resultaat nog. "Zoals alle klassiekers is dit een superbelangrijke wedstrijd voor de ploeg. We hebben ons goed voorbereid. We hebben alles gedaan wat we konden. We moeten er nu van genieten."

Er is ook al één straffe concurrent minder dan enkele dagen geleden verwacht werd. "De afwezigheid van Van Aert verandert de dynamiek van de koers, maar verandert niets voor ons. Wij gaan dezelfde dingen doen", voorspelt Asgreen.

VEEL NAMEN OM IN HET OOG TE HOUDEN

De man die vorig jaar de Ronde won wil zich ook niet vastpinnen op bijvoorbeeld enkel Van der Poel. "Er zijn veel namen om in het oog te houden. Maar Mathieu van der Poel is één van de grote favorieten, daar ga ik mee akkoord."