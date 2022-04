Dylan van Baarle viel haast nog landgenoot Van der Poel op de nek: "Mathieu zei dat hij ons niet zag aankomen"

De eerste die na Mathieu van der Poel over de streep kwam in Oudenaarde was Dylan van Baarle. Een hele fraaie tweede plek voor de Nederlander van Ineos.

Van Baarle deed een hele slimme move door samen met Wright op een kleine vijftig kilometer van de aankomst weg te glippen. "Ik weet wat mijn limieten zijn en waartoe ik in staat ben. Daar probeer ik ook naar te koersen", was de uitslag van Van Baarle, die samen met Madouas in de finale lang op de derde en vierde plaats reed.

"Ik zei tegen Madouas voor de Paterberg in het Engels: we moeten het samen doen. Ik weet niet of hij het begreep, maar we bleven toch samen rijden. We hebben veel aan mekaar gehad", is Van Baarle tevreden over hun partnership. "We waren vooral bezig met de mannen achter ons op achterstand te houden en opeens begonnen ze vooraan te surplacen en sprintten we voor de zege. Ik kan nog niet geloven wat er gebeurd is."

PODIUM IN MONUMENT

Zo kwam Van Baarle nog in de buurt van Van der Poel. "Ik had 'm bijna gevloerd", lachte de Ineos-renner. "Hij zei dat hij ons niet zag aankomen. Het laatste dat hij hoorde dat hij twintig seconden had." Voor alle duidelijkheid: Van Baarle is echt wel verheugd over die tweede plek. "Superblij hiermee. Superspeciaal om in een Monument op het podium te staan."

De man die vorig jaar Dwars door Vlaanderen won is nu tweede in de Ronde. Plaatst hij één van die prestaties helemaal bovenaan? "Winnen is altijd leuk. Dit stond ook wel hoog op mijn verlanglijst. Ik kan niet eens kiezen tussen mijn tweede plaats op het WK en mijn tweede plek in de Ronde van Vlaanderen. Dit betekent veel voor mij."

OMGEKEERD IN VERGELIJKING MET VORIG JAAR

Het feit dat Van Baarle dit jaar niet zo goed uit de verf kwam in Dwars door Vlaanderen, had hem geen zorgen gebaard. "Ik voelde me heel slecht woensdag. Vorig jaar was ik goed woensdag en was ik minder in de Ronde van Vlaanderen. Dit jaar was het omgekeerd. Je moet gewoon kalm blijven. Je weet dat je de nodige arbeid verricht hebt en een goed team rond je hebt."