Egan Bernal wil niet overhaast terugkeren in peloton: "Zou onverantwoord zijn"

Dat Egan Bernal opnieuw op de fiets kan zitten, is op zich al een mirakel. Maar de Colombiaan hoopt ook om snel terug te keren in het peloton.

De voormalige winnaar van de Ronde van Italië en de Ronde van Frankrijk knalde in januari tijdens een trainingsrit tegen een stilstaande bus en liep tal van zware blessures op. Na enkele operaties en een lange revalidatie zit de Colombiaan opnieuw, rustig, op de fiets.

In zijn thuisland gaf de renner van de Ineos Grenadiers een persconferentie waar hij vooral rust predikte. "Het zou een droom zijn om dit jaar al te kunnen koersen maar ik durf daar nog geen datum op plakken. Ik wil ook nog niet mikken op de Vuelta want dat zou er wat over zijn. Het zou onverantwoord zijn om nu al een datum te prikken", vertelt Bernal.