Pidcock verwacht goede Van der Poel en sterk Ineos: "Jammer voor Belgen dat ze niet voor Wout kunnen supporteren"

Pidcock staat er weer op tijd. Met Van der Poel moet die wel rekening houden, met Wout van Aert in de Ronde van Vlaanderen alvast niet.

Eerst en vooral was Pidcock blij om zich aan de start van de Ronde van Vlaanderen te kunnen melden. "Ik vind het boeiend. Er is een goede sfeer bij ons in de ploeg." De Ronde is zo zwaar, is het dan wachten en energie sparen? "Er komt tegenwoordig niet veel wachten aan te pas bij de koers", merkt de Brit op.

VAN STERKTE PLOEG GEBRUIK MAKEN

Het is ook de vraag wat de waardeverhoudingen gaan zijn tussen de verschillende ploegen. "Er is meer dan enkel Ineos vs Jumbo-Visma. Wij zijn misschien de sterkste teams, maar Alpecin en UAE staan er ook wel. We moeten wel van de sterkte van onze ploeg gebruik maken."

Voorts is het wel duidelijk wie de man is om in de gaten te houden. "Ik denk dat Mathieu van der Poel in goede vorm is. Hij heeft zich hier goed op voorbereid en is goed teruggekomen na zijn blessure." Wie ook geen last heeft van blessures, maar wel last heeft van Covid-19, is Wout van Aert. "Voor de Belgen is het jammer dat ze niet voor Wout kunnen supporteren."