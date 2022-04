Tadej Pogačar tempert verwachtingen niet bij Ronde-debuut: "Het gaat legendarisch worden"

Een superkampioen als Tadej Pogačar start altijd met hoge verwachtingen. Ook al is het nog maar zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen.

Bij de start in Antwerpen was Pogačar al opgetogen over de toeschouwers die in grote getalen naar de Sinjorenstad waren afgezakt. "Het gaat crazy worden", zei de tweevoudige Tourwinnaar in de mixed zone. "Dat is het beste woord om het publiek en de beleving te omschrijven."

NU MET PUBLIEK

Hoewel hij de vorige jaren zelf niet meedeed, had Pogačar er wel oog voor dat de aanwezigheid van het publiek de Ronde nog een extra surplus geeft. "Het is jammer voor de koers dat het de voorbije twee jaren zonder publiek moest doorgaan. Het gaat deze keer legendarisch worden."

Op het podium op de Grote Markt was de Sloveen tijdens de ploegenpresentatie ook al in gegaan op de hoge sportieve verwachtingen. Pogačar zou wel eens vroeg kunnen aanvallen, wordt hier en daar geopperd. "Je kan van alles verwachten. Ik verwacht zelf ook om in de finale te geraken en te strijden voor de overwinning."