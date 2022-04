Van der Poel na 2de Ronde-zege: "Moeilijk te vergelijken met sprint tegen Wout, maar hard gewerkt om terug te komen"

Bij zijn eerste zege in de Ronde klopte Mathieu van der Poel Wout van Aert in de sprint. Deze keer rekende de Nederlander af met andere tegenstanders.

Verrassend was dat in de slotmeters Madouas en Van Baarle nog helemaal terugkwamen. "Ik had de achtervolgers pas op het laatste moment in het oog, want ik was enkel aan het focussen op Pogačar. Ik kon mijn sprint inzetten op het juiste moment. Het was het derde jaar op rij dat ik met iemand de laatste kilometer inging. Dan is het altijd wat pokeren. Het is normaal dat je niet vol gas gaat die hele laatste kilometer."

Het is niet zo dat hij iets moest leren uit de sprint tegen Asgreen van vorig jaar, zo geeft Van der Poel aan. "Ik denk niet dat ik vorig jaar een fout maakte. Kasper Asgreen was die dag gewoon sterker." Dit jaar was het geen Deen, maar een Sloveen die imponeerde. "Pogačar was al sterk in Dwars door Vlaanderen. Enkel omdat hij opgehouden was door een val, was hij daar niet mee."

POGI INDRUKWEKKEND

Een verrassing was het dus niet. "Pogačar was indrukwekkend in de Ronde op de hellingen. Het is zonde dat hij niet mee op het podium stond, want dat had hij wel verdiend." Smaakt deze zege nog zoeter, wetende welke leg er moest afgelegd worden? "Het is moeilijk om te vergelijken met mijn sprintzege tegen Wout., maar ik heb zeker hard gewerkt om terug te komen."

Daarnaast was er nog iets anders dat voor een extra pigment zorgde. "Met de aanwezigheid van het publiek was het ook anders, na twee edities zonder publiek. Het is anders koersen met al die mensen langs de kant van de weg."

ONWAARSCHIJNLIJKE STATISTIEK

Nog een onwaarschijnlijke statistiek: Van der Poel spurtte voor het derde jaar op rij in de Ronde voor de zege. "De Ronde van Vlaanderen is gewoon een koers die me goed ligt. Het is ook een eerlijke koers. De sterkste renners komen steeds voorop. Het is enkel moeilijk om op de laatste helling nog iemand te lossen, omdat de sterksten al voorop zijn en iedereen ook de vermoeidheid voelt."