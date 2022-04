Analist ziet het helder na nieuwe zege in Ronde van Vlaanderen: "VDP wil niet meer de beste zijn, hij wil winnen"

De Ronde van Vlaanderen werd door Mathieu van der Poel voor de tweede keer in vier jaar naar de hand gezet. Ook Marc Sergeant ziet dat de renner aan het groeien is en volwassener wordt.

Van der Poel reed een naar zijn doen rustige koers: "We hebben een andere Mathieu gezien dan in het verleden", aldus Marc Sergeant in Het Nieuwsblad.

"Hij wilde vroeger altijd tonen dat hij de beste was en als hij zich goed voelde, dan viel hij aan. Daar heeft hij nu van geleerd."

Atypisch

"Hij heeft zich meesterlijk weggestoken en op geen enkel moment de forcing gevoerd. Heel atypisch, hij nam op de Paterberg of Kwaremont niet over van Pogacar."

"Omdat hij niet kon? Misschien. Maar vroeger zouden we zeggen dat hij tegen zijn natuur fietste - nu niet. Hij wil niet meer per se tonen dat hij de beste is, hij wil winnen."