Asgreen speelt deze keer niet mee voor prijzen en Quick-Step dus ook niet: "Ik ontplofte toen Pogačar nogmaals ging"

Quick-Step legde zijn hoop bij Asgreen, maar die speelde deze keer niet mee voor de prijzen nadat hij in de finale van de Ronde door zijn beste krachten heen zat.

Het moet gezegd: het was lange wel een alert koersend Quick-Step Alpha Vinyl in deze Ronde van Vlaanderen. "We waren actief met Jannik Steimle en Zdeněk Štybar. Zij konden zo het peloton wat onder druk te zetten, terwijl ik goed in positie kon blijven in de groep daar achter. Dus het zag er toen goed voor ons uit", vond ook Kasper Asgreen.

Het was dan aan hem om mee over de hellingen te komen. Dat lukte aanvankelijk nog wel, maar dat verhaaltje bleef niet duren. "Op de Paterberg had ik wat problemen, maar kon ik nog terugkeren door uitstekend werk van mijn ploegmaats. Toen Tadej Pogačar op de Koppenberg nogmaals ging, probeerde ik hem te volgen maar ik ontplofte."

OOK NOG PECH

En dan kwam er nog een deel pech bij kijken ook voor de titelverdediger. "Daarna was mijn koers definitief over nadat mijn ketting eraf viel. Het was een frustrerende dag, maar we moeten het achter ons laten en focussen op de toekomstdoelen."