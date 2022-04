Campenaerts concludeert: "Om goed resultaat te behalen in Ronde ben ik misschien nog iets te veel tijdrijder"

Het werd niet de Ronde van Vlaanderen van Lotto Soudal of Victor Campenaerts. Een goed resultaat zat er nooit echt in.

"Het was voor mij krachten sparen tot aan de Berg Ten Houte, waar ik een eerste serieuze inspanning leverde. De tweede beklimming van de Oude Kwaremont werd aan een ziedend tempo afgewerkt, maar ik voelde me er nog best oké. Daarna was het echter zaak van aanklampen", deed Campenaerts in grote lijnen het relaas van zijn wedstrijd.

Op dat moment was alles zeker nog niet verloren. "Samen met Tim Wellens bevond ik me in een degelijke positie, maar het was duidelijk dat de sterkste renners waren gaan vliegen. Toen werd ook duidelijk dat het beste er bij mij af was."

TIKKELTJE TE WEINIG UITHOUDINGSVERMOGEN

Campenaerts had vooraf al aangekaart dat de afstand wel eens een probleem kon zijn en kwam achteraf ook tot die conclusie. "Om echt een goed resultaat te behalen in de Ronde ben ik misschien nog iets te veel tijdrijder en heb ik zoals eerder aangehaald nog dat tikkeltje te weinig uithoudingsvermogen om mee te spelen in dergelijke Monumenten." Tim Wellens ging nog even mee in het offensief in de finale, maar moest nadien ook lossen.