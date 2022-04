Laporte verloor energie door val en Benoot eerlijk nadat het niets werd voor Jumbo-Visma: "Kon net niet volgen"

Zonder Van Aert was Jumbo-Visma in de Ronde toch een pak minder. Benoot en Laporte slaagden er niet in om heel dicht te eindigen, om verscheidene redenen.

"We wilden op de Molenberg de debatten openen", legde Benoot uit aan de aankomst. "Ik denk dat dat goed gelukt is. Mick van Dijke en Nathan Van Hooydonck reden hier uiteindelijk weg, waardoor we twee mannen in de voorste regionen van de wedstrijd hadden."

Tot daar verliep alles nog prima. "Het was vervolgens jammer dat Christophe Laporte ten val kwam. Het kostte de nodige energie voor het team om hem terug te brengen in een schappelijke positie. Zelf voelde ik me goed, maar kon helaas net niet volgen op het moment dat de anderen versnelden", gaf de als dertiende gefinishte Benoot toe.

SLECHT MOMENT

"Ik voelde me goed. Het is spijtig dat ik ten val kwam", verwees Laporte naar het moment dat hij in de gracht sukkelde. "Ik werd gedwongen om veel kracht te verspelen tijdens mijn inhaalrace. Een valpartij komt altijd op een slecht moment, maar dat was dit keer zeker het geval. De ploeg heeft daarna hard gewerkt om me weer in een goede positie te krijgen."

Dat de Fransman alsnog de top tien haalde, mag zeker als verdienstelijk beschouwd worden. "De conditie is in orde. Dat is een goed teken richting de koersen die nog gaan komen. Ik ben tevreden met de negende plaats. Dat is het maximaal haalbare gebleken."