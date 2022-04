Quick-Step kwam er ook in Ronde niet aan te pas: "Denk dat Lefevere tv-toestel snel zal uitgezet hebben"

Ook de Ronde van Vlaanderen liep op een sisser uit voor Quick-Step - Alpha Vinyl. Ze zijn zo aan een van hun minste voorjaars bezig, met amper één podiumplaats in een World Tour-klassieker.

Qua cijfers valt het mee, want er werd al in heel de wereld flink gewonnen door verschillende renners. Maar in Vlaanderen valt het serieus tegen.

TV-toestel

Enkel Kuurne-Brussel-Kuurne met Fabio Jakobsen, er ook in de Ronde van Vlaanderen collectief niet aan te pas komen, ... Het doet pijn aan de ogen van de fans van The Wolfpack.

"Ik denk dat Patrick Lefevere zijn televisietoestel snel heeft uitgezet. Heeft Asgreen zich voorbijgereden? Misschien wel, maar ook een renner in vorm moet van zo'n inspanning herstellen. En Asgreen moest al passen op de Koppenberg", was ook José De Cauwer duidelijk bij Sporza.