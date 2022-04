De Cauwer fileert de Belgen in Ronde van Vlaanderen: "En zo ging de koers snel voorbij"

De Ronde van Vlaanderen draaide op een sisser uit voor de Belgen. Zonder Wout van Aert was de topfavoriet voor ons land weg, maar met Dylan Teuns als enige in de top-10 was het toch een mager verhaal.

Het was al van 1995 geleden dat er nog zo weinig Belgen in de top-10 van de Ronde van Vlaanderen te vinden waren. Toen won Johan Museeuw wel nog, nu was Teuns beste Belg op plek zes. De andere Belgen schoten simpelweg te kort. Belgenanalyse "Tiesj Benoot had niet zijn beste dag, denk ik. Greg Van Avermaet moest heel de tijd in de verdediging rijden. Olivier Naesen reed voor het eerst relatief goed." "Lotto-Soudal had veel pech. En zo ging de koers snel voorbij", aldus José De Cauwer in zijn analyse voor De Tribune.