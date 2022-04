Gaat Pogacar ooit alle monumenten winnen? "Dat staat ook op mijn wenslijst"

Wordt Tadej Pogačar de man die de vijf monumenten zal winnen? Het zou zomaar kunnen op termijn.

Pogačar was er dichtbij in de Ronde van Vlaanderen en won al eens Lombardije en Luik-Bastenaken-Luik. De koers die hem misschien het minste zou liggen is Parijs-Roubaix.

Wenslijst

Hoewel? Hij verkende de kasseien alvast eens met oog op een tourrit tussen Lille en Arenberg aankomende zomer en genoot zichtbaar.

"Ik hou wel van dit werk.Ooit rij ik Parijs-Roubaix, dat staat zeker ook op mijn wenslijstje", was de Sloveen duidelijk in Het Laatste Nieuws.