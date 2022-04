Ploegleiders Quick-Step streng: "Dat valt niet goed te keuren" en "Trekt op niet veel"

Bij Quick-Step - Alpha Vinyl werd ook de Scheldeprijs in Schoten iets helemaal anders dan ze verwacht of gehoopt hadden.

Bij de eerste de beste waaier die in Zeeland getrokken werd waren er zestien mensen voorop ... en geen renners van Quick-Step.

Waaier

"Iedereen wist het, maar we waren niet mee. Dat valt niet goed te keuren", was Wilfried Peeters streng tegen Het Laatste Nieuws. "Ik heb de hele dag gefrustreerd achter het stuur van de wagen gezeten."

Ook Tom Steels is streng: "Je kan er gewoon niet aan onderuit: het trekt op niet veel", is hij erg duidelijk in dezelfde krant.