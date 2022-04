'Het houdt niet op: ex-winnaar past voor Parijs-Roubaix'

Parijs-Roubaix wordt voor heel wat renners de mogelijk laatste kans om nog iets van het klassieke voorjaar te maken. Al zullen we bepaalde renners wel moeten missen.

Of Wout van Aert er op weg naar Roubaix bij zal zijn na een coronabesmetting? Dat is nog afwachten. Enkele andere renners zoals Lampaert, Declercq en Naesen deden ondertussen conditie op in het Circuit de Sarthe.

Geen Sagan

Declercq werd daar opnieuw onwel en lijkt dus ook enigszins onzeker voor de Helleklassieker. Hij gaf op, net als Peter Sagan.

Volgens La Gazzetta Dello Sport is het ondertussen duidelijk: Peter Sagan zal niet starten in Parijs-Roubaix, omdat hij onvoldoende hersteld is.