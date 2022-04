Vreselijke chaos in Circuit de la Sarthe door wind en regen: dubbelslag voor Jumbo-Visma, Belg pakt tweede plaats in slotrit

De slotrit in het Circuit de la Sarthe werd er eentje met heel veel chaos en ontij, waarbij het slot voor een enorme ommekeer zorgde.

Mads Pedersen leek op weg naar de eindzege in het Circuit de la Sarthe, maar in de slotrit liep het in de slotfase nog verkeerd.

In een etappe die door de wind en de regen werd getekend, zorgde een grote valpartij - buiten de drie kilometer - uiteindelijk voor enorme chaos.

Eindwinst

Het veld werd in stukken en brokken gesplitst en Pedersen moest het gelag betalen. De jonge Olav Kooij trok er zich weinig van aan en won de slotrit uiteindelijk.

Hij pakte uiteindelijk ook de eindwinst, een echte dubbelslag dus voor Jumbo-Visma. In de slotrit wist Xandro Meurisse knap tweede.