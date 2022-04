Xandro Meurisse spurtte voor zege: "Ik hoop dat puzzelstukjes gauw in mekaar vallen voor een overwinning"

In chaotische omstandigheden was Xandro Meurisse dicht bij zijn eerste zege van het seizoen. Spurten tegen Olav Kooij is echter niet simpel.

"We deden het perfect: we zaten met drie in de ontsnapping en drie andere renners van de ploeg zaten in het fel uitgedunde peloton. Het begon hard te regenen en werd erg glad. Op vijf kilometer van de meet kwam ik uit een bocht en hoorde ik achter mij renners vallen. Eerst was er twijfel of we moesten doorrijden, maar de koers ging natuurlijk verder", beschreef Meurisse het verloop van de slotrit in Circuit de la Sarthe.

"Ik wilde sowieso iets proberen op het laatste oplopende stuk van de lokale omloop. Ik maakte zo meer kans dan met de groep naar de meet te rijden. Ik ging voluit in de laatste kilometers. Ik wist dat een renner van Jumbo-Visma in mijn wiel zat, maar dacht dat het een ploegmaat van Kooij was." Niet dus. "Als ik sneller door had dat het Kooij zelf was, had ik het misschien anders aangepakt."

VAN DEN BOSSCHE BETROKKEN BIJ VAL

Het was geen evidentie gezien de omstandigheden om het hoofd koel te houden en de juiste beslissingen te nemen. "Het was hectisch na de val. Ook voor onze ploeg, want jammer genoeg was Fabio Van Den Bossche betrokken. Ik denk niet dat ik te vroeg begonnen ben met sprinten. Ik kan aanvaarden dat ik geklopt ben door een pure sprinter."

Voor Meurisse is het de derde keer dat hij dit seizoen in de top drie finisht in een koers. "Ik voelde me deze week elke dag beter worden. Ik was al derde in de GP Industria en was in Tirreno-Adriatico dicht bij een ritzege. Ik hoop dat de puzzelstukjes gauw in mekaar vallen voor een overwinning."