Stralende Cian Uijtdebroeks rijdt op zijn negentiende eerste klassieker: "Echt een belevenis, ik ga heel veel leren"

Een stralende Cian Uijtdebroeks meldde zich deze ochtend in Maastricht voor zijn eerste klassieker. Ondanks dat hij nog altijd maar negentien is.

"Het is geweldig om voor al dat volk op het startpodium te staan", vertelde Uijtdebroeks deze ochtend aan Sporza. "Het is echt een belevenis. Ik ga heel veel leren tijdens die wedstrijd. Alles is nieuw. Ik heb wel al wat koersen gereden bij de profs, maar dat waren meerdaagse wedstrijden. Dit is mijn eerste klassieker. Het gaat spannend worden."

De Amstel Gold Race is voor Uijtdebroeks ook wel een kennismaking met een aspect aan de koers dat hij tot zijn capaciteiten zou willen rekenen. "Ik rijd liever tien of twintig kilometer aan een stuk bergop, maar het draaien en keren is ook iets dat me op termijn zou moeten kunnen liggen."

MIKKEN OP TOP 5 OF TOP 10 MET DE PLOEG

Ook over het plan van zijn ploeg Bora-Hansgrohe had de jonge Belg iets te zeggen. "We hebben meerdere mannen die iets kunnen betekenen. Jonas Koch is bij de beteren bij ons. We willen sowieso wel anticiperen en koers maken. We hebben geen kopman die topfavoriet is, maar we willen ons laten zien en top 5 of top 10 rijden. Dat zou voor ons een mooi resultaat zijn."