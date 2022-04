📷 Wedstrijdradio stuurde Cosnefroy van hemel naar hel maar hij verliest humor niet: "Wie heeft dit dan gewonnen?"

Arme Benoït Cosnefroy. Van de hemel naar de hel ging hij, na de Amstel. Bij de wedstrijdradio hadden ze beter wat voorbehoud aangetekend.

Wat is dat toch met de Amstel Gold Race en millimetersprints? Voor het tweede jaar op rij kwam het aan op een fotofinish. Vooraleer die goed bekeken kon worden, had de wedstrijdradio Benoît Cosnefroy al uitgeroepen tot winnaar van de wedstrijd.

Uiteraard was de vreugde groot bij de Fransman, voor wie het zijn eerste zege in een klassieker had geweest. Op bovenstaand beeld dacht de ploegmaat van Greg Van Avermaet nog dat hij gewonnen had. Even later sijpelde het nieuws dan door dat de wedstrijdradio zich corrigeerde. "Putain, ze zeggen dat het Kwiat (Kwiatkowski, red.) is."

Et celle-ci elle est gagnée ? https://t.co/PNi01wAwFg Cosnefroy Benoit (@BenoitCosnefroy) April 10, 2022

In het vervolg toch even wachten om een winnaar aan te kondigen als het zo nipt is. Het is onheus om dit een renner aan te doen. Na het verwerken van de eerste ontgoocheling, vond Cosnefroy wel zijn humor terug. Hij postte een GIF op zijn Twitterpagina van het drinken van het Amstel-bier op het podium. Cosnefroy had zijn glas als eerste ad fundum uit en vroeg zich af: "Wie heeft dit dan gewonnen?"