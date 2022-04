Asgreen sleept er in de Amstel wél nog mooie notering uit voor Quick-Step: "Ooit terugkomen om voor zege te strijden"

Wat in de Ronde niet lukte, was in de Amstel wel het geval. Asgreen sleepte er voor Quick-Step op zijn minst nog een ereplaats uit.

Een echte prijs heeft Quick-Step in de klassiekers, uitgezonderd de zege van Jakobsen in Kuurne-Brussel-Kuurne, dan wel nog steeds niet beet. Een mal figuur sloeg Asgreen in de Amstel Gold Race ook zeker niet. "We hadden graag voor de zege gevochten, maar dat bleek lastig. Het ging in ieder geval een stuk beter dan vorige week, dus dat is bemoedigend."

Eigenlijk was ik verrast hoe goed ik over de heuvels kwam

Voor de Deen was het overigens zijn debuut in de Nederlandse klassieker. "Ik ontdekte een mooie koers en eigenlijk was ik verrast hoe goed ik over de heuvels kwam. Ik had verwacht daar veel meer last te hebben. Het was een mooie ervaring."

Asgreen werd zesde in de uitslag. Het heeft het geloof bij hem aangewakkerd dat het een koers is die hij ooit kan winnen. "Ik wil hier ooit nog eens terug komen om voor de zege te strijden."