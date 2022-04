Museeuw leeft mee met AG2R na debacle bij finish in de Amstel: "Dan kon je al afleiden dat het fotofinish moest zijn"

Onwaarschijnlijk dat het weer zo'n debacle werd bij de finish van de Amstel Gold Race. Johan Museeuw kijkt er ook met grote ogen naar.

De Leeuw van Vlaanderen was te gast in de podcast 'Wuyts & Boonen' en had het daar over het verloop van de Amstel Gold Race. "Wat vorig jaar gebeurd is, ruikt nog altijd naar iets verdacht", aldus Museeuw. En een jaar later is het weer prijs. "Ik zat thuis te kijken naar de televisie en zag die twee renners een beetje verdwaasd over de meet komen", heeft Museeuw het over de editie van 2022. "Ze vroegen zich af: "Wie wint er nu?""

"Dan kon je al afleiden: dit moet fotofinish zijn voor je een uitspraak doet. Want een renner die over de meet komt, weet bijna zeker of hij gewonnen heeft of niet", merkt Museeuw op. Die vastberadenheid was bij geen van de leiders te bespeuren.

ZWARE KLAP VOOR AG2R

"Deze keer waren ze alle twee vertwijfeld. Dan roept de aankomstrechter Cosnefroy uit en moet dit later worden herzien." Een zware klap voor AG2R, vindt Museeuw. "Een ploeg die nog niet veel had gepresteerd, maar wel veel heeft geïnvesteerd. De Amstel Gold Race is geen Monument, maar wel een hele mooie koers om te winnen. Een tweede plaats telt niet in de wielersport."