De Wolf sluit zege van Van Aert niet uit... in Luik-Bastenaken-Luik: "Goed genoeg om daar rol van betekenis te spelen"

Wout van Aert gaat dus toch Parijs-Roubaix rijden. En ook Luik-Bastenaken-Luik. Dirk De Wolf ziet Van Aert in Luik misschien wel meespelen om de prijzen.

Luik-Bastenaken-Luik is wel een héél zware wedstrijd. De Wolf gelooft wel dat Van Aert er iets kan uitrichten. "Hij heeft in de Tour en Tirreno-Adriatico al bewezen dat hij voldoende bergop kan", aldus De Wolf bij Sporza. Zelf is hij een ex-winnaar in Luik en het kan zomaar dat ook Van Aert op die erelijst komt. "Absoluut, hij kan op alle parcoursen uit de voeten, denk ik."

STERKE PLOEG

Volgens De Wolf is er geen enkele reden om te twijfelen aan het potentieel van Van Aert in Luik-Bastenaken-Luik. "Hij zal zeker zijn streng trekken. Zeker met de sterkte van zijn ploeg met ook nog Primož Roglič, Jonas Vingegaard en Tiesj Benoot."

Het is ook nog tien dagen eer de Ardennenklassieker eraan komt. Tijd die Van Aert kan gebruiken om na zijn quarantaineperiode weer in vorm te geraken. "Ik verwacht dan ook dat hij goed genoeg zal zijn om daar een rol van betekenis te spelen."