Lotte Kopecky voelt geen druk, maar is wel topfavoriete voor Parijs-Roubaix

Lotte Kopecky heeft er al een straf jaar op zitten met de zeges in de Strade en de Ronde van Vlaanderen.

Daardoor start ze automatisch ook als één van de absolute topfavorieten in Parijs-Roubaix, al houdt ze de druk wel goed af. Vorig jaar werd ze vijftiende in de eerste editie. “In Roubaix moet je er blijven in geloven. Er kan altijd iets gebeuren. Ik was gewoon blij dat er voor het eerst een editie voor vrouwen werd georganiseerd, ik wilde graag finishen”, klinkt het.

Nu is zij de grote favoriete. “Maar ik start zonder druk. Alles wat er nu nog bijkomt is extra. Niets moet nog. Bovendien hebben mijn ploegmates de voorbije weken al zo veel werk geleverd dat ik graag iets voor hen wil terugdoen.”

“Als ik die kans krijg, zal ik dat zeker niet laten. Hoe dan ook, ik kijk er naar uit. De verkenning van de wedstrijd vorige week woensdag was plezant, hopelijk wordt het dat zaterdag ook.”