Lotto-duo blikt vooruit: Vermeersch voelt niet te veel druk na 2de plek van 2021, nog ademhalingsproblemen bij Gilbert

Bij Lotto Soudal zijn Philippe Gilbert en Florian Vermeersch zondag de twee blikvangers. Een vooruitblik met hen mag dus niet ontbreken.

"Ik kijk met teleurstelling naar hoe het voorjaar tot dusver verlopen is", is Florian Vermeersch streng voor zichzelf. "Ik ben vooral op een slechte manier in beeld gekomen, met valpartijen en dergelijke. Ik heb mezelf nog niet kunnen tonen. Ik hoop dat ik op een bepaald moment de kans krijg om dat eens te keren. Ik wil gewoon proberen te presteren."

Vorig jaar was Vermeersch knap tweede in Parijs-Roubaix. "Het klopt dat de perceptie rond mijn persoon veranderd is, maar het is niet dat de ploeg van mij verwacht dat ik overal topresultaten rijd. Het doel is om tegen 2024 aan te sluiten bij de top. Of ik druk voel? Niet echt. Sowieso is die er wel een beetje, maar ik verwacht van mezelf ook wat de media van mij verwacht. Ik vind dat ik vrij goed met druk omga."

© photonews

Philippe Gilbert besliste een week geleden om Parijs-Roubaix te rijden, maar heeft nog last van ademhalingsproblemen bergop. "In de Amstel had ik nog een gebrek aan zuurstof op de hellingen. Dan is het niet simpel. Ik verlang naar normale temperaturen. Ik heb sinds het begin van het seizoen enkel in de koude gereden. Dat is niet ideaal, maar in Parijs-Roubaix kun je wel eens verrassen."

Waarom blijft hij ondertussen wel koersen rijden? "Je weet in welke situatie de ploeg zit, met de nood aan punten om degradatie te vermijden. Er is veel druk bij de ploeg. Het zou misschien beter zijn om een pauze in te lassen en nadien sterker terug te komen. Misschien zal het binnen een paar maanden een fout blijken om door te gaan."

© photonews

Anderzijds zijn er ook wel zaken waar Gilbert zich aan optrekt. "In Parijs-Roubaix is er wel geen hoge intensiteit zoals in de Amstel, de Waalse Pijl of Luik-Bastenaken-Luik. Ik heb meer hoop voor Parijs-Roubaix." Phil hoeft het uiteraard ook niet enkel te bekijken voor het sportieve. De gezondheid van een renner komt toch op de eerste plaats. "Mijn hart stelt het goed. Het is ook niet dat ik Covid heb."

Volgens Gilbert zijn risico's vooral daaraan gelinkt. "Ik denk niet dat ik een risico neem met mijn gezondheid." Bovendien is het voor hem wel leuk om zijn ervaring aan te wenden in de koers die hij won in 2019. "Ik kan mijn ervaring gebruiken. Er komt wel wat stress bij kijken, zowel voor mij als voor mijn ploegmaats. Het is een speciale koers."